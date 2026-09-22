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Рак горла, прощальное письмо и 20 лет молчания: как Семен Морозов вернул сына

Рак горла, прощальное письмо и 20 лет молчания: как Семен Морозов вернул сына

В 2008 году врачи фактически развели руками: у Семена Морозова диагностировали рак гортани третьей стадии, и, по их словам, времени оставалось на считаные дни.

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