ВТБ увеличил объем кредитования малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае

Группа ВТБ продолжила активно развивать кредитование малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. По состоянию на 1 апреля 2024 года размер кредитного портфеля, выданного предпринимателям и юридическим лицам, увеличился до 46,7 млрд рублей (+12% за год).