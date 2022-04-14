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Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Руслан" в Толмачёво прекращено

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Руслан" в Толмачёво прекращено

Закрыто уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Руслан" в Толмачёво в ноябре 2020 года. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы на 300 метров и получило повреждение из-за разрушения диска вентилятора двигателя.

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