Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Руслан" в Толмачёво прекращено

Закрыто уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Руслан" в Толмачёво в ноябре 2020 года. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы на 300 метров и получило повреждение из-за разрушения диска вентилятора двигателя.