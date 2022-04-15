В Ивановском районе пенсионерка, желая получить компенсацию за некачественный товар, перечислила мошенникам 20 тысяч рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» поступило заявление от 73-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским о том, что она стала жертвой мошенников.
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