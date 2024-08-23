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Петербургский дневник

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На трассе Петербург – Псков в Гатчинском районе введут реверсивное движение на два месяца

На трассе Петербург – Псков в Гатчинском районе введут реверсивное движение на два месяца

С 26 августа по 1 ноября В Гатчинском районе Ленинградской области на федеральной трассе Р-23 Петербург – Псков организуют реверсивное движение на участке с 67-го по 69-ый километр между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье.

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