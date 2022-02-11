Завершился седьмой день Олимпийских игр в Пекине. И наша сборная поднялась на одну строчку! После вчерашнего застоя утро сразу началось с прорыва: 25-летний лыжник Александр Большунов взял серебро в гонке с раздельным стартом на 15 километров.