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В прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве прозвучал гимн СССР

В прямом эфире Reuters с Майдана в Киеве прозвучал гимн СССР

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале агентства.

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