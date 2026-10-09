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Царьград

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Спас себя и экипаж: сержант Голубкин на машине ушел от FPV-дрона. Награжден медалью Суворова

Спас себя и экипаж: сержант Голубкин на машине ушел от FPV-дрона. Награжден медалью Суворова

Младший сержант Сергей Голубкин из Бурятии ушел от удара вражеского FPV-дрона, управляя автомобилем.Сергей служит в отдельном батальоне радиоэлектронный борьбы в Восточном военном округе.

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