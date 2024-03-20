Более 5 миллионов цветов высадят в Петербурге в 2024 году

В рамках государственной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2024 год запланирована масштабная посадка более чем 10 тысяч деревьев, 155 тысяч кустарников и пяти миллионов цветов на территории города.
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