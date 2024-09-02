"Пугачёва взмолилась о помощи": Вернуть Галкина* в Россию поможет Киркоров?

"Пугачёва взмолилась о помощи": Вернуть Максима Галкина* в Россию, к отечественному зрителю и прежним доходам, поможет Филипп Киркоров?Как уже сообщал Царьград, жизнь в эмиграции становится для Аллы Пугачёвой и Максима Галкина всё труднее.