Врачи ГКБ имени Ерамишанцева вернули пациентке возможность ходить после многолетней деформации стопы

В ГКБ имени А.К. Ерамишанцева врач-травматолог-ортопед Александр Сергеевич Карандин провёл успешную операцию 76-летней пациентке, страдавшей от выраженной вальгусной деформации первого пальца стопы (hallux valgus).
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