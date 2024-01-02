«Мы проиграли»: в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Новини Live».
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