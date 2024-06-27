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«Челси» не работает над трансфером Исака. 115+ млн фунтов за форварда – слишком дорого для «синих» 

«Челси» не работает над трансфером Исака. 115+ млн фунтов за форварда – слишком дорого для «синих» 

«Синие» считают трансфер форварда «Ньюкасла» слишком дорогим, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее стало известно, что за Исака придется заплатить более 115 млн фунтов.

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