Осенью макияж снова становится способом заявить о себе — и начинать в этом сезоне стоит с глаз. На смену почти незаметным бьюти-приёмам приходят дымчатая растушёвка, минеральные оттенки, выразительная подводка и цветные тени, которые не обязательно оставлять для вечернего выхода.