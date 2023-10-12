Глава ГУР Украины Буданов предрек проблемы с западной помощью в 2024 году

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в разговоре с изданием «Украинская правда» предрек своей стране столкновение с сокращением военной помощи Запада с середины 2024 года.
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