Зять Назарова ставит своих политиков в Подмосковье и заносит «подарки» чиновникам?

Из документов, поступивших в редакцию, складывается впечатление, что, помимо стройки, семья Назарова активно влияет на политическую арену Подмосковья - через поздравления нужных чиновников с днём рождениями и непосредственное финансирование предвыборных кампаний нужных людей.
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