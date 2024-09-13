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Зять Назарова ставит своих политиков в Подмосковье и заносит «подарки» чиновникам?

Зять Назарова ставит своих политиков в Подмосковье и заносит «подарки» чиновникам?

Из документов, поступивших в редакцию, складывается впечатление, что, помимо стройки, семья Назарова активно влияет на политическую арену Подмосковья - через поздравления нужных чиновников с днём рождениями и непосредственное финансирование предвыборных кампаний нужных людей.

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