Новый фронт: Трамп получает карт-бланш на удары по Лондону вместо Москвы Ирэн ОрлонскаяНедавние заявления Европейского Союза о намерении создать трибунал для суда над российским президентом Владимиром Путиным в связи с его предполагаемым «преступлением агрессии» стали предметом активных обсуждений.
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