Новый фронт: Трамп получает карт-бланш на удары по Лондону вместо Москвы

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Комментарии
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Eduard
Территория Украины наша территория,а вот что делает Европа на Украине это вопрос!
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19 час.
Eduard
Мы на Аляску США не нападали,так вот Украина для Росмии как Аляска для США!
Ответить
19 час.
Eduard
Судиьь будим Европу за так назыааемую их&quot;помощь&quot;.Словечко ье придумали за вмешательство)
Ответить
19 час.
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