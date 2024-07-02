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Терри раскритиковал Би-би-си за оскорбительное прозвище в адрес Роналду на Евро

Терри раскритиковал Би-би-си за оскорбительное прозвище в адрес Роналду на Евро

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри на своей странице в социальной сети X раскритиковал вещательную компанию Би-би-си за оскорбительное прозвище в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

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