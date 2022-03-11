Джеймс Харден обошел Реджи Миллера по реализованным 3-очковым за карьеру и вышел на 3-е место

Джеймс Харден обошел Реджи Миллера по реализованным 3-очковым за карьеру и вышел на 3-е место

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в четверг обошел прославленного снайпера Реджи Миллера по реализованным 3-очковым за карьеру.

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