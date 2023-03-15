В России рассказали о модернизации «Тора»

Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским войскам поражать перспективные цели, которые находятся в разработке, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским войскам поражать перспективные цели, которые находятся в разработке, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
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