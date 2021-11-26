Аким Павлодарской области Скаков о возрождении «Иртыша»: «Нужно больше времени, чтобы расчистить все долги»

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на брифинге в службе центральных коммуникаций затронул темы долгов и возможности возрождения «Иртыша», а также рассказал о финансировании «Аксу» в следующем году.

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