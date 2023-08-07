МВД РФ подготовило проект закона об уголовном наказании за помощь банковским мошенникам

МВД РФ подготовило законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для тех лиц, кто передает, использует электронные средства платежа либо предоставляет доступ к ним, таким образом помогая мошенникам выводить похищенные деньги.
МВД РФ подготовило законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность для тех лиц, кто передает, использует электронные средства платежа либо предоставляет доступ к ним, таким образом помогая мошенникам выводить похищенные деньги.
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