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Закон, порядок, государство

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  • Вовладар Даров
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Tele2 снова лучшая среди мобильных операторов по версии Headhunter

Tele2 снова лучшая среди мобильных операторов по версии Headhunter

Тele2, российский оператор мобильной связи, по итогам 2023 года занял первое место среди телеком-компаний в "Рейтинге работодателей России" по версии hh.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Безусловно это так!!!
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