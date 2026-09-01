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Курские новости

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Завтра похолодание до +18 градусов

Завтра похолодание до +18 градусов

Уже завтра температура опустится почти на 10 градусов. Как изменится погода и что будет с ветром? Узнай подробности!Сегодня, 1 сентября, температура воздуха составляет +27 градусов.

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