«Нельзя критиковать Месси времен «Барселоны». Но если он ушел и забил 2 гола за сезон – можно критиковать сильнее, чем других». Ди Канио о Лео

Паоло Ди Канио назвал справедливой критику в адрес Лионеля Месси. «Месси нельзя критиковать за то, что он сделал в «Барселоне».

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