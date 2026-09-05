В МИД оценили последствия запрета ЕС на импорт российского газа

Евросоюз после введения полного запрета на импорт российского газа оказался в сложном положении, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.
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