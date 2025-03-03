«Пятерочка» помогла более полумиллиону россиян

Торговая сеть «Пятёрочка» в 2024 году передала свыше 1,1 тысячи тонн продуктов питания для 570 тысяч нуждающихся, помогла 1,5 тысячам россиян вернуться домой, собрала более 29 миллионов рублей на лечение 38 детей с тяжёлыми заболеваниями и провести ЗОЖ-олимпиаду для 225 тысяч школьников.