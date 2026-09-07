Июль был лучшим месяцем: что случилось с авторынком

По итогам августа 2026-го российский авторынок сжался на 7,3% в годовом исчислении. Соответствующие данные обнародовал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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