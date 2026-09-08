Президент Вьетнама возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент ТАСС.
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