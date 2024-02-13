В Новосибирске 9-летний мальчик повредил чужую машину на глазах у отца

9-летний мальчик продолжает терроризировать учеников школы №91 и наносить вред имуществу соседей.На улице Немировича-Данченко в Новосибирске 9-летний школьник разломал чужую иномарку прямо на глазах родного отца.
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