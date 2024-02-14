Путин ужесточил закон о контроле за алкоголем в РФ

Российский глава Владимир Путин поручил усилить госконтроль над оборотом алкогольной продукции, а также расширил полномочия регионального руководства страны относительно ограничения продажи спиртных напитков в многоквартирных домах.
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