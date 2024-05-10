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Вертолетное сообщение запустят между Салехардом и Лабытнангами

Вертолетное сообщение запустят между Салехардом и Лабытнангами

Сегодня, 10 мая, между городами Салехард и Лабытнанги начались регулярные вертолетные рейсы. Это решение было принято после того как автомобильное сообщение между этими населенными пунктами было остановлено из-за погодных условий.

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