«Не титулы и победы». Алонсо назвал главное наследие своей карьеры в Ф1

«Не титулы и победы». Алонсо назвал главное наследие своей карьеры в Ф1Aston MartinДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает главным наследием своей карьеры не титулы и победы в гонках, а то, какую популярность Формула 1 набрала в Испании за годы его выступлений.