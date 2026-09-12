«Не титулы и победы». Алонсо назвал главное наследие своей карьеры в Ф1

«Не титулы и победы». Алонсо назвал главное наследие своей карьеры в Ф1Aston MartinДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает главным наследием своей карьеры не титулы и победы в гонках, а то, какую популярность Формула 1 набрала в Испании за годы его выступлений.
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