В Калуге задержали 14-летнего зацепера на троллейбусе

В Калуге водитель троллейбуса задержал 14-летнего зацепера. Очередной инцидент произошёл 14 сентября около 21:00 на остановке "Дом быта".
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