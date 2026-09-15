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Калуга-поиск

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В Калуге задержали 14-летнего зацепера на троллейбусе

В Калуге задержали 14-летнего зацепера на троллейбусе

В Калуге водитель троллейбуса задержал 14-летнего зацепера. Очередной инцидент произошёл 14 сентября около 21:00 на остановке "Дом быта".

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