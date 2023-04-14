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Около 25% россиян потратили основную часть своего дохода на еду в 2022 году

Около 25% россиян потратили основную часть своего дохода на еду в 2022 году

Почти 25% жителей России потратили на продукты питания значительную часть своих доходов в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики.

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