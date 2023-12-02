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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол – о бое с Артуром: «Лучший кандидат на сегодняшний день, потому что остальные заняты»

«Меня часто спрашивали, когда я был в Англии и когда боксировал там, про Линдона Артура, что я думаю о нем, но я тогда не смотрел его боев.

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