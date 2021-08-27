Сестра: "Да как ты смеешь обирать моего ещё не родившегося ребёнка?"

5МИНУТКАДети и семьяСестра: "Да как ты смеешь обирать моего ещё не родившегося ребёнка?" У моей старшей сестры с мужем не было детей, проблема в сестре. Они насколько лет уговаривали меня родить им ребёнка.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Дурында вы, мадам, ой дурында! Правильно поступили мама и сестра.. Ещё бы и муженёк вас пинанул. БЕССОВЕСТНАЯ!LSLiudmila Solodkoвсе правильно, не делай добра не получишь зла. А сестра что беременна от любовн ика конечно просто ангелЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕвы з того же теста!))Анна Желтоногова (Желтоногова.)Обе хороши. Главное, чтоб детей не бросили.Вера Шаповалова (Котова)Деньги, так деньги. Она получила и мужа и деньги. Осталось вырастить детей ,сестре будет помогать мама.AMAndrew MatseevskyКруто. Если это реальная история, конечно.Vera DobryaginaВообще сам факт родить от мужа сестры - уже настораживает. Не с одного же раза мужик сестре тройню заделал, значит, спали они с ним неоднократно. И что-то не нравится мне это...Деньги, конечно, решили всё, но головой-то не только есть надо, а если б этот процесс затянулся, и фактически у мужа сестры две жены появилось бы? Т.е. и мать , и сестра на это смотрели нормально, живи, касатик, с обеими, а как только мужчина узнал про чужого ребёнка и ушёл к своим детям - сестра сразу падшей женщиной стала. Интересная логика. В этом рассказе вроде как по справедливости всё получилось, но осадок остался...Анна Желтоногова (Желтоногова.)согласна с вами.Зачем с мужем сестры спать, значит отношения у них? Раз так быстро организовались...Нина Полевая (Бойко)Два дебила - это Сила! А три дебила - вообще ни с чем не сравнимо!)))Виктор Белогорцеввывод с бабами вообще нельзя ни о чем договариватьсяКомментировать
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