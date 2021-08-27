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Сестра: "Да как ты смеешь обирать моего ещё не родившегося ребёнка?"

Сестра: "Да как ты смеешь обирать моего ещё не родившегося ребёнка?"

У моей старшей сестры с мужем не было детей, проблема в сестре. Они насколько лет уговаривали меня родить им ребёнка.

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Анна Желтоногова (Желтоногова.)
Дурында вы, мадам, ой дурында! Правильно поступили мама и сестра.. Ещё бы и муженёк вас пинанул. БЕССОВЕСТНАЯ!
Liudmila Solodko
все правильно, не делай добра не получишь зла. А сестра что беременна от любовн ика конечно просто ангел
ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
вы з того же теста!))
Анна Желтоногова (Желтоногова.)
Обе хороши. Главное, чтоб детей не бросили.
Вера Шаповалова (Котова)
Деньги, так деньги. Она получила и мужа и деньги. Осталось вырастить детей ,сестре будет помогать мама.
Andrew Matseevsky
Круто. Если это реальная история, конечно.
Vera Dobryagina
Вообще сам факт родить от мужа сестры - уже настораживает. Не с одного же раза мужик сестре тройню заделал, значит, спали они с ним неоднократно. И что-то не нравится мне это...Деньги, конечно, решили всё, но головой-то не только есть надо, а если б этот процесс затянулся, и фактически у мужа сестры две жены появилось бы? Т.е. и мать , и сестра на это смотрели нормально, живи, касатик, с обеими, а как только мужчина узнал про чужого ребёнка и ушёл к своим детям - сестра сразу падшей женщиной стала. Интересная логика. В этом рассказе вроде как по справедливости всё получилось, но осадок остался...
Анна Желтоногова (Желтоногова.)
согласна с вами.Зачем с мужем сестры спать, значит отношения у них? Раз так быстро организовались...
Нина Полевая (Бойко)
Два дебила - это Сила! А три дебила - вообще ни с чем не сравнимо!)))
Виктор Белогорцев
вывод с бабами вообще нельзя ни о чем договариваться

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