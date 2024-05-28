Армения прекратила вещание "Первого канала"

Ереван остановил вещание "Первого канала" на территории Армении. Глава министерства выскотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян в ответ на запрос "Арменпресс" заявил, что это было сделано из-за задолженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии