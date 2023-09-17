Про "возвращенцев"

вячеслав вагин ковешников

Помню при СССР было такое понятие "невозвращенцы" , забавно сейчас наблюдать как кардинально поменялась ситуация 🙂. Если у нас так все плохо , а за границей так все прекрасно , какого хрена уехавшие так желают вернуться назад ?