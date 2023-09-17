Про "возвращенцев".Относительно вопросов по возвращенцам. На мой субъективный взгляд должно быть так:1.
Про "возвращенцев"
Комментарии
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вячеслав вагин ковешников
Помню при СССР было такое понятие "невозвращенцы" , забавно сейчас наблюдать как кардинально поменялась ситуация 🙂. Если у нас так все плохо , а за границей так все прекрасно , какого хрена уехавшие так желают вернуться назад ?
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16 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Должны поехать в зону СВО, вопрос - а захотят ли наши защитники их там видеть?
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15 час.
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