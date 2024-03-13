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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финал Гран-при России. КМС. Меренкова и Галимов, Блинникова и Карпов, Чернышова и Вильчик покажут произвольные программы

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров) ФТ Сириус Пары, КМС Произвольная программа Начало – 15.

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