Александр Збруев в шоке от конфликта Дмитрия Певцова с «Ленкомом»

Актер Дмитрий Певцов объявил о конфликте с театром «Ленком», где он проработал более 30 лет. Артист заявил, что больше не будет сотрудничать с театром, так как считает, что его руководство занимается не искусством, а бизнесом.
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