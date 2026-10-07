Житель Новосибирска избежал наказания за публикацию откровенных фото бывшей в соцсетях

После разрыва в интернете появилась фейковая страница с ее откровенными фотографиями Неожиданное продолжение получила история жительницы Екатеринбурга Анастасии, которая обвинила бывшего возлюбленного из Новосибирска в интернет-травле и распространении ее личных фотографий.