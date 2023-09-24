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Пьер Гасли об обмене позициями с Оконом: «Какого ###? Вы серьезно?»

В конце гонки Пьер Гасли выполнил приказ команды и пропустил вперед напарника Эстебана Окона – в третьем секторе последнего круга.

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