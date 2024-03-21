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Буровой установке нужно пройти 263 метра для спасения горняков на «Пионере»

Буровой установке нужно пройти 263 метра для спасения горняков на «Пионере»

На руднике «Пионер» в Приамурье планируется пробурить скважину длиной около 263 метров к аварийному участку, где в результате обвала пород оказались заблокированными 13 горняков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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