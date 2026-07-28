Преподаватель колледжа в Макеевке продавала дипломы и зачёты По версии Следкома ДНР, с марта по май этого года она получила от 7 студентов 280 000 рублей.
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Преподаватель колледжа в Макеевке продавала дипломы и зачёты По версии Следкома ДНР, с марта по май этого года она получила от 7 студентов 280 000 рублей.
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