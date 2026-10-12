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The Eurasia Daily news agency

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Artists rejected by Ukraine earn millions from those who left Russian singers

Artists rejected by Ukraine earn millions from those who left Russian singers

The legendary Ukrainian duo "Potap and Nastya" (Alexey Potapenko and Nastya Kamenskikh) engaged in producing and earn millions on the organization of tours by Svetlana Loboda and Christina Orbakaite, who had previously left Russia.

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