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«Я открыла себя заново. Теперь я готова показывать новые стороны себя». Трусова представила новую короткую программу под саундтрек к фильму «Лара»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова представила новую короткую программу.  Фигуристка будет выступать в предстоящем сезоне под саундтрек к фильму «Лара» 2019 года – композиции Араша Сафаяна и Элис Сары Отт.

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