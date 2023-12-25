Бастрыкин разберется в истории с трёхлетней девочкой, которая получила ожог в автобусе в Сочи

До сих пор виновные не привлечены к ответственности.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с травмированием трёхлетней девочки во время поездки в автобусе в Сочи.
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