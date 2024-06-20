Вьетнам и Россия намерены максимально задействовать потенциал соглашения о ЗСТ

Президент Вьетнама То Лам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны договорились максимально задействовать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и ЕАЭС.
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