Небензя назвал виновных в гибели мирных украинцев в Кривом Роге

Причина гибели мирных жителей в Кривом Роге — непрофессионализм украинских военных. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя, уточнив, что причиной трагедии стали ошибки украинской противовоздушной обороны.
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